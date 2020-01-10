На Донбасі розгорілися бої: в ЗСУ уточнили дані про важкі втрати

За минулу добу, 9 січня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойові втрати ЗСУ становили п’ять військовослужбовців.

В результаті дій російських окупантів поранень зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув. Уточнені дані повідомив штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з'ясування всіх обставин події.

Війна на Донбасі 24 канал

"Внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник отримав множинні осколкові поранення та ще двоє – акубаротравми", – йдеться у повідомленні.

Нині поранені українські захисники перебувають у військово-лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 січня російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець ООС, ще один був поранений.

Пізніше стало відомо, що загиблим Героєм виявився військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу старший солдат Микола Довженко. Йому було всього 23 роки.

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