На Донбасі російський офіцер позбувся ноги на власній міні – розвідка ЗСУ

В зоні бойових дій на Донбасі внаслідок підриву на власній міні один із новоприбулих російських офіцерів втратив частину ноги.

Про це стало відомо Головному управлінню розвідки, зазначили у пресслужбі Міноборони України. За даними захисників, інцидент із окупантом трапився 27 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Противник продовжує втрачати особовий склад внаслідок підривів на власних мінно-вибухових пристроях. Так, 27 вересня у результаті підриву на міні отримав важке поранення з втратою частини нижньої кінцівки один з нещодавно прибулих під час ротації російських офіцерів", – йдеться в повідомленні.

Українські розвідники також наголосили, що такі НП у лавах загарбників трапляються у зв'язку із тим, що командування оперативного угруповання російсько-окупаційних продовжує використовувати режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій майже по всій лінії розмежування та для мінування територій.

Так, впродовж 21-27 вересня найбільш інтенсивні заходи зі спорудження окопів і бліндажів противник здійснював на Новоайдарському, Сєверодонецькому, Курахівському, Торезькому та Маріупольському напрямках.

Крім того, окупанти встановлювали нові та поновлювали старі мінно-вибухові загородження, у тому числі поблизу приватних осель місцевого населення, з використанням протипіхотних мін ОЗМ-72 і ПОМ-2.

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