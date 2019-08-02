На Донбасі різко загострилася ситуація: поранений боєць ЗСУ

На Донбасі 1 серпня загострилася ситуація терористи п'ять разів намагалися атакувати українських військових.
У результаті один боєць ЗСУ отримав поранення, повідомляє пресцентр ООС.
"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в заяві.
ЗСУ на Донбасі
"112.ua"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
поблизу Павлополя – із великокаліберного кулемета;
поряд із Красногорівкою – із великокаліберного кулемета;
на околицях Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:
неподалік від Попасної – із автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
у районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемета.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі за добу, 30 липня, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 8 вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській. Найімовірніше, терористи проводили навчання із бойовою стрільбою.
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