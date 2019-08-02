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На Донбасі різко загострилася ситуація: поранений боєць ЗСУ

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На Донбасі 1 серпня загострилася ситуація терористи п'ять разів намагалися атакувати українських військових.

У результаті один боєць ЗСУ отримав поранення, повідомляє пресцентр ООС.

"Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в заяві.

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"112.ua"

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • поблизу Павлополя – із великокаліберного кулемета;

  • поряд із Красногорівкою – із великокаліберного кулемета;

  • на околицях Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:

  • неподалік від Попасної – із автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемета.

На Донбасі різко загострилася ситуація: поранений боєць ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі за добу, 30 липня, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 8 вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській. Найімовірніше, терористи проводили навчання із бойовою стрільбою.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу ЗСУ
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
За "террористов"ответите, каратели хреновы.
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Грязнов Георгий
Грязнов Георгий
Вот смотрю на карту, граница с РФ вроде большая, даже с той же Луганской границей. Но там террористические бандформирования армии России не обстреливают. Наверно стесняются.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции... А почему не дали информацию отдельно по ВС РФ и наемникам.
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