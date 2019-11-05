Головна Новини
5 листопада • оновлено в 17:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі раптово помер молодий боєць ЗСУ

1.3т Читати матеріал російською

На Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил (ООС) помер 28-річний військовий ЗСУ Олег Ребенок.

Як повідомляється на сторінці Чернігівського обласного військового комісаріату в Facebook, молодший сержант помер 4 листопада в результаті раптової хвороби.

Боєць з грудня 2016 року перебував на військовій службі за контрактом. У лютому 2019 го був призначений на посаду інструктора відділу рекрутингу та комплектування сектора комплектування Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Олег Ребенок

Олег Ребенок

Facebook комісаріату

На фронті військовий знаходився в тривалому відрядженні. Попередньо похорон відбудеться 7 листопада в Чернігові.

Новини
Українські воїни вистояли! ЗСУ повідомили хороші новини

"Керівництво Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям молодшого сержанта Ребенка Олега Вікторовича", - передали в військовому комісаріаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Внезапно агрессор напал во время распития спиртных напитков украинскими воинами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / думки