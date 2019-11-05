На Донбасі раптово помер молодий боєць ЗСУ

На Донбасі в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил (ООС) помер 28-річний військовий ЗСУ Олег Ребенок.

Як повідомляється на сторінці Чернігівського обласного військового комісаріату в Facebook, молодший сержант помер 4 листопада в результаті раптової хвороби.

Боєць з грудня 2016 року перебував на військовій службі за контрактом. У лютому 2019 го був призначений на посаду інструктора відділу рекрутингу та комплектування сектора комплектування Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Олег Ребенок Facebook комісаріату

На фронті військовий знаходився в тривалому відрядженні. Попередньо похорон відбудеться 7 листопада в Чернігові.

"Керівництво Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям молодшого сержанта Ребенка Олега Вікторовича", - передали в військовому комісаріаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув головний старшина 2-ї гаубичної артилерійської батареї Дмитро Антиков.

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