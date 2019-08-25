На Донбасі п'яний чоловік прорвався через блокпост: нацгвардійці відкрили стрілянину

П'яний чоловік на автомобілі 25 серпня спробував прорватися через блокпост на східній околиці Маріуполя на Донбасі.

Порушник був затриманий нацгвардійцями, інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook.

Відзначається, що під час несення служби на блокпосту військовослужбовці Національної гвардії України зупинили автомобіль ВАЗ-21013 для перевірки документів. Під час спілкування від водія було чути сильний запах алкоголю.

Ілюстрація. Блокпост в Маріуполі Фокус

Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. спробував уникнути відповідальності та спробував прорватися через блокпост.

"З метою припинення протиправних дій, старшим контрольного пункту було зроблено попередження голосом про застосування зброї та попереджувальний постріл вгору. Проте автомобіль продовжував рух в протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно, збивши при цьому шлагбаум. Такі дії водія змусили військовослужбовців застосувати зброю для зупинки автомобіля, відкривши вогонь по колесах", – сказано в повідомленні.

У результаті чоловік був затриманий, йому надано домедичну допомогу в зв'язку з травмуванням. На місце події викликано слідчо-оперативну групу та швидку медичну допомогу.

Порушника передано співробітникам Національної поліції України м. Маріуполя.

Як писав OBOZREVATEL, 25 серпня терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції Об'єднаних сил України на Донбасі.

У результаті загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України Віталій Собко. У мережі показали фото героя

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