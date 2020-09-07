На Донбасі проти України воюють найманці з 30 країн – Офіс генпрокурора

На стороні незаконних збройних формувань на Донбасі проти українських військових воюють найманці з більш ніж 30 країн.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив заступник генпрокурора України Гюндюз Мамедов. Він наголосив, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі у війні більш ніж 100 іноземних громадян.

"Географія країн походження найманців дуже різноманітна і становить понад 30 держав, серед яких Франція, Чехія і навіть Чилі", – сказав Мамедов.

За наявною інформацією, як уточнив він, найбільше найманців з Іспанії та Сербії – по 27 осіб, Молдови – 26 та Франції – 20 осіб.

Вони перебували в складі різних підрозділів незаконних збройних формувань, підконтрольних країні-агресору, починаючи з 2014 року.

"Наприклад, у так званому 14-му батальйоні територіальної оборони "Привид", який відрізняється своєю жорстокістю", – розповів заступник генпрокурора.

Прізвища найманців Мамедов не назвав, оскільки це може зашкодити слідству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський сподівається, що зустріч радників глав країн "нормандської четвірки" прояснить дату нових переговорів щодо Донбасу між лідерами України, РФ, Німеччини та Франції.