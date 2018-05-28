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На Донбасі пропав морпіх ЗСУ: в штабі ООС зробили суперечлива заява

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Зниклий під час бою в зоні проведення ООС на Донбасі український військовослужбовець із 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ так і не повернувся в свою частину, і його пошуки тривають.

У неділю, 27 травня, прес-служба 36-ї окремої бригади морської піхоти заявила, що боєць зник "під час короткого зіткнення на Маріупольському напрямку".

Пізніше представник прес-центру Операції об'єднаних сил Віктор Шубец заявив, що "станом на 8:00 була інформація, що військовослужбовець, який зник, знайдений і його життю нічого не загрожує".

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Шубец повідомив, що морпіх, який втратив зв'язок із підрозділом, сам повернувся в бригаду, але пізніше в коментарі "112 Україна" спростував цю інформацію, заявивши, що його насправді ще не знайшли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на Донбасі також зникли двоє українських військових. Є ймовірність, що вони могли потрапити в полон.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
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