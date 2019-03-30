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На Донбасі пролилася кров у "день тиші": стало відомо про відповідь ЗСУ

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У суботу, 30 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був поранений один захисник України.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що від початку доби і за станом на 18:00 терористи "Л/ДНР" двічі обстріляли українські позиції.

Це сталося в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" — у районі населених пунктів Авдіївка і Піски. Російські найманці обидва рази використовували стрілецьку зброю.

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На Донбасі пролилася кров у "день тиші": стало відомо про відповідь ЗСУ

"Підрозділи, які обстріляв противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати окупантів уточнюються", — сказано в зведенні.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", — підсумовано в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 березня, терористи "Л/ДНР" 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил — десантник із Чернівців Дмитро Костенюк — загинув, ще двоє воїнів ЗСУ отримали поранення.

28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Вогнем у відповідь трьох окупантів поранило.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 із 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРООСЗбройні сили України
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