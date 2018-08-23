На Донбасі пройшов жорстокий бій: Україна зазнала втрат

Один терорист "Л/ДНР" був знищений в результаті бойових дій на Донбасі 22 серпня. Також український воїн отримав поранення. В ході бою 23 серпня загинув один захисник України.

Всього окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі і з застосуванням забороненого важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил на Facebook.

"Російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного. В ході бою загинув один військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

22 серпня російські окупаційні війська вели прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

"Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне. Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм. Також противник застосував проти наших захисників 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски", - додали в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" влаштували криваву бійню на Донбасі. Поранення отримали українські воїни.