На Донбасі пройшли жорсткі бої: в ООС розкрили деталі

В результаті бойових дій на Донбасі в неділю, 16 червня, отримав поранення один український військовослужбовець.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони з питань ООС Максим Праута, передає прес-служба відомства. Всього з початку доби окупанти 4 рази порушили режим тиші.

"На луганському напрямку після 01:00 ворожу провокацію із застосуванням стрілецької зброї зафіксували неподалік Кримського. На донецькому напрямку противник за ніч двічі обстріляв опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного: з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а через годину після цього - із великокаліберного кулемета. Крім того, вогонь з кулеметів великого калібру окупанти з 05:00 протягом майже півгодини вели вогонь по позиціях наших військ в районі Талаківки", - сказано в звіті.

"Крім того, вогонь з кулеметів великого калібру окупанти з 05:00 протягом майже півгодини вели вогонь по позиціях наших військ в районі Талаківці", - розповів Праута.

ЗСУ Укріформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" 21 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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