На Донбасі пройшли жорсткі бої: серед бійців ВСУ є поранені

У п'ятницю, 8 червня, в зоні проведення ООС на Донбасі терористи скоїли 17 обстрілів позицій ВСУ, в результаті яких отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

При цьому, як повідомляється в Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, ситуація залишається під контролем бійців ВСУ.

"Активні бойові дії тривали на Луганському напрямку. Російсько-окупаційні війська вели провокуючі обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів та БМП по районам населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове та Водяне. Вогонь зі 120 та 82-мм мінометів відкривався по захисникам Новотошківського, що на Луганському напрямку. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення", - йдеться в звіті.

"Окрім цього окупанти намагалися вести снайперський вогонь в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами наші воїни швидко змусили противника припинити вогонь.В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються", - написано в повідомленні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні терористи "Л/ДНР" зазнали поразки на Донбасі.