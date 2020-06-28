За минулу добу, 27 червня, на Донбасі в зоні проведення ООС загинув український військовий, ще троє отримали поранення.

ЗСУ ліквідували одного російського найманця. Також 26 червня українські захисники вбили одного терориста та ще одного поранили, повідомив в Телеграм-канал український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц).

У зведенні ООС відзначено, що збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи і міномети, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вів вогонь по захисникам близько Верхньоторецького, Широкиного, Водяного, Авдіївки, Гранітного та Мар'їнки.

На Донбасі пройшли важкі бої: ЗСУ зазнали втрат

У районі відповідальності ОТГ "Північ" противник обстріляв позиції ЗСУ близько Світлодарська, Оріхового та Новотошківського.

"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу", – відмічено в повідомленні.

З початку поточної доби, 28 червня, російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по наших позиціях біля населеного пункту Миронівський.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

На Донбасі пройшли важкі бої: ЗСУ зазнали втрат

На Донбасі пройшли важкі бої: ЗСУ зазнали втрат

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисники України знищили одного і поранили двох окупантів після того, як вони застосували заборонену зброю.