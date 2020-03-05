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5 березня • оновлено в 21:20
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На Донбасі пройшли нові жорсткі бої: ЗСУ повідомили про поранених

2.4т
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В результаті боїв на війні на Донбасі у четвер, 5 березня, один боєць ЗСУ поранений, ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми.

Про це сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook. Протягом доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Використовувалися артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Терористи обстріляли позиції ЗСУ в районі населених пунктів Зейцеве, Новотошківське, Оріхове, Новознанівка, Луганське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська з самого ранку 5 березня почали атакувати позиції Об'єднаних сил на Донбасі, здійснивши п'ять обстрілів з забороненого Мінську домовленостями озброєння.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Golan Sim
Golan Sim
ПОЗОРНАЯ ВО,ЙНА, которую начал майдановский кагал против дончан крайне выгодна ВСЕМИРНОМУ ОЛИГАРХАТУ. Используя любую возможность для эскалации конфликта зарубежные олигархи будут и дальше продолжать свою преступную политику по УНИЧТОЖЕНИЮ УКРАИНСКОГО НАРОДА, прикрывая свои действия псевдопатриотической риторикой.
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