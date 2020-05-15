Артилерія ЗСУ провела масштабні навчання на Донбасі. Потужне відео

Дарина Дурова Розслідування 17:52, 15.05.2020

На одному з полігонів на Донбасі пройшли масштабні планові навчання 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Збройних сил України.

Про це в п'ятницю, 15 травня, повідомила пресслужба ООС. На сторінці у Facebook також було опубліковано відео навчань.

Навчання ЗСУ на Донбасі
Скрін із відео ООС

"Основна увага приділялася точному знищенню зазначених цілей за допомогою засобів аеророзвідки. Готуємося до відсічі та тримаємо порох сухим!" – зазначили на сторінці 55-ї ОАБР у соцмережі.

Навчання ЗСУ на Донбасі
Скрін із відео ООС
Навчання ЗСУ на Донбасі
Скрін із відео ООС

Як писав OBOZREVATEL, під час десантування в воду на планових навчаннях у Донецькій області потонув сержант ЗСУ Дмитро Кузьменко з позивним "Кузя". Йому було 29 років.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Росіяни – "брати", а війна – "братовбивча": майор ЗСУ втрапив у скандал

Україна готується відновити авіасполучення з Єгиптом, Туреччиною та Грузією: названо дату

Грошей на пенсії може не вистачити: в Кабміні готують реформу з двома виплатами і новим внеском

Захворіла 81 особа! Що відомо про нове вогнище коронавірусу в Києві

Жодного кумівства? Понад 30 "кварталівців" за рік потрапили в органи влади