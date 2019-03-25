На Донбасі пройшли криваві бої: ЗСУ потужно помстилися "Л/ДНР"

У понеділок, 25 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, протягом доби окупанти вчинили три провокаційних обстрілу позицій ЗСУ в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру в районі села Кримське;

з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новотошківське;

зі стрілецької зброї поблизу селища Луганське.

Українським захисникам довелося відкрити у відповідь вогонь, в результаті чого був знищений один терорист, а ще двоє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи на Донбасі обстріляли дві школи з учнями, спробувавши звинуватити в цьому українських бійців.

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