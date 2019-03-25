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На Донбасі пройшли криваві бої: ЗСУ потужно помстилися "Л/ДНР"

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У понеділок, 25 березня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, протягом доби окупанти вчинили три провокаційних обстрілу позицій ЗСУ в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 82-го калібру в районі села Кримське;

  • з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новотошківське;

  • зі стрілецької зброї поблизу селища Луганське.

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Українським захисникам довелося відкрити у відповідь вогонь, в результаті чого був знищений один терорист, а ще двоє отримали поранення.

На Донбасі криваві бої: ЗСУ потужно помстилися "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи на Донбасі обстріляли дві школи з учнями, спробувавши звинуватити в цьому українських бійців.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Значит, опять будут гроши и памперсы собирать... :-)
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