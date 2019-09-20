Війна за незалежність: на Донбасі поранені троє захисників

У зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення ще троє бійців ЗСУ.

Як ідеться у зведенні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, у п'ятницю, 20 вересня, терористи 10 разів обстріляли позиції українських захисників.

Окупанти застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, відкривали вогонь поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Красногорівки, Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Новолуганського, Кримського та Південного.

"Протягом поточної доби три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Родіонівка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебуває буквально в 15 км від кордону з Україною.

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