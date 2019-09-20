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20 вересня • оновлено в 20:33
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/ Розслідування

Війна за незалежність: на Донбасі поранені троє захисників

1.3т Читати матеріал російською

У зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення ще троє бійців ЗСУ.

Як ідеться у зведенні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил, у п'ятницю, 20 вересня, терористи 10 разів обстріляли позиції українських захисників.

Окупанти застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, відкривали вогонь поблизу Новотроїцького, Новогнатівки, Красногорівки, Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Новолуганського, Кримського та Південного.

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"Протягом поточної доби три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться в повідомленні.

Війна за незалежність: на Донбасі поранені троє захисників

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Родіонівка Ростовської області Росії помітили колону важкої бронетехніки. Вона перебуває буквально в 15 км від кордону з Україною.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня и день ясный и шмаки рагу из рагулей хорошее.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё-таки дали ВСУшным далбаящурам просрать-ся.Куда пропал Штефан дырявый, опять в запой ушёл,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С начала месяца на навоз пошло ВСУшных алкашей 26-200 54-300.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Драго Кувалда, о, навозный счетовод приперся
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