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На Донбасі пройшли інтенсивні бої: терористи пішли зі втратами

4.4тЧитати новину російською

На Донбасі в суботу, 2 червня, на окремих напрямках пройшли інтенсивні бойові дії.

Активна оборона позицій підрозділами Об'єднаних сил не дозволила противнику поліпшити тактичне положення. Українські захисники вели активну оборону і давали адекватну відповідь противнику, передає прес-центр ООС.

Напруженою обстановка залишалася у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Широкино. Російсько-окупаційні війська 28 раз порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

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Під час бойових дій за минулу добу три наших військовослужбовців отримали поранення і були госпіталізовані.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено, троє поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи обстріляли український прикордонний наряд на КПВВ "Майорськ" у Донецькій області.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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