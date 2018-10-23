На Донбасі пройшла кривава бійня: ЗСУ зазнали втрат

У вівторок, 23 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.
Як повідомляється у Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, протягом доби терористи 4 рази порушили режим припинення вогню.
"Противник вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Мар'їнки, Старогнатівки і Гнутового", — йдеться у звіті.
Зазначається, що бійцям ЗСУ довелося "вживати адекватних заходів у всіх випадках ведення вогню противником".
"Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою", — додали у штабі ООС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні офіцер ЗСУ розповів про колосальні втрати в рядах терористів за останні дні на Донбасі.
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