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На Донбасі пройшла кривава бійня: ЗСУ зазнали втрат

76.1тЧитати матеріал російською

У вівторок, 23 жовтня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Як повідомляється у Facebook на сторінці прес-центру штабу ООС, протягом доби терористи 4 рази порушили режим припинення вогню.

"Противник вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Мар'їнки, Старогнатівки і Гнутового", — йдеться у звіті.

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Зазначається, що бійцям ЗСУ довелося "вживати адекватних заходів у всіх випадках ведення вогню противником".

"Ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою", — додали у штабі ООС.

ЗСУ зазнали втрат на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні офіцер ЗСУ розповів про колосальні втрати в рядах терористів за останні дні на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
ну вот еще один не успел дожить до тыщи грювень в день, бюджет свинорейха очередной раз облегченно вздохнул
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поперечный вадим
поперечный вадим
Приятно, когда террориста уничтожают.Желаю, чтобы все бандеровцы сдохли!
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Сдох фашист это очень хорошо ,сразу воздухе чист стало .
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