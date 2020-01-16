На Донбасі прогримів вибух: поранено 12-річного хлопчика

На окупованій території Луганської області під час вибуху невстановленого вибухового пристрою отримала поранення 12-річна дитина.

Нещасний випадок трапився ще минулого тижня. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за четвер, 16 січня, передає BAGNET.

Зазначається, що неповнолітнього хлопчика з осколковими пораненнями обличчя доправили в одну з луганських медустанов 12 січня, з тимчасово непідконтрольного Україні Міусинська (за 62 км від Луганська).

На Донбасі в результаті вибуху поранено 12-річного хлопчика

За оцінкою лікарів, дитина отримала поранення в результаті спрацьовування вибухового пристрою. Водночас команді СММ медпрацівники повідомили про це тільки через два дні, 14 січня.

Пізніше спостерігачі з'ясували деталі інциденту. Як розповіла їм мати хлопчика, неподалік від їхнього будинку в західній частині Міусинська (приблизно за 2 км на північний захід від полігону) її син знайшов схожий на трубку предмет довжиною 10 см і приніс його додому, де той пізніше вибухнув.

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