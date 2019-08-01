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На Донбасі прогриміли десятки вибухів: що відбувається

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На Донбасі за добу, 30 липня, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вісім вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. У ньому зафіксували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.

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Вибухи на Донбасі

Вибухи на Донбасі

"112"

За оцінкою спостерігачів, більшість із них були пов'язані з "проведенням навчань з бойовою стрільбою за межами зони безпеки".

У той же час, у прес-центрі ООС заявили, що збройні формування Російської Федерації і її найманці за добу, 31 липня, 11 раз порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої мінського угодами зброї – мінометів калібру 82 мм.

З початку поточної доби, 1 серпня, ворог зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися фотографії важкої військової техніки, яку терористи "ДНР" "засвітили" на окупованому Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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