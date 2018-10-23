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На Донбасі припинилися ворожі обстріли: що відомо

7.9тЧитати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку доби 23 жовтня окупанти не відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це під час брифінгу повідомив представник прес-служби Міністерства оборони полковник Максим Праута. Він уточнив, що ситуація у зоні бойових дій залишається контрольованою.

"З початку доби до 11-ї години ворог утримався від вогневих провокацій. Втрат у рядах Об'єднаних сил немає, ситуація цілком контрольована українськими підрозділами", — зазначили у прес-центрі.

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Також повідомляється, що російські окупаційні сили звинуватили командирів двох підрозділів збройних сил РФ у розтраті арсеналу.

"У них виявили численні факти розкрадання стрілецької зброї та боєприпасів, палива і ремонтних комплектів", — уточнив полковник Праута.

Окупаційних військових змусили за свій рахунок відшкодовувати збитки, що спричинило бунт серед них.

На Донбасі припинилися ворожі обстріли: що відомо

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні українські захисники знищили понад 10 бойовиків "ЛНР" і "ДНР". Самі окупанти кількість офіційних втрат зменшують удвічі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Бля. Ну вот нахера? Все ж нормально было. Нахера эту инспекцю затеяли? Все равно будет другая лазейка..
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украиская армия славно пердолит росийскую армию на Донбассе!Война до полной победы!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кожедуб Руслан, так пердолит что хахлы не знают что делать со своими обосраными шаровроми
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