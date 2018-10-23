На Донбасі припинилися ворожі обстріли: що відомо

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку доби 23 жовтня окупанти не відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це під час брифінгу повідомив представник прес-служби Міністерства оборони полковник Максим Праута. Він уточнив, що ситуація у зоні бойових дій залишається контрольованою.

"З початку доби до 11-ї години ворог утримався від вогневих провокацій. Втрат у рядах Об'єднаних сил немає, ситуація цілком контрольована українськими підрозділами", — зазначили у прес-центрі.

Також повідомляється, що російські окупаційні сили звинуватили командирів двох підрозділів збройних сил РФ у розтраті арсеналу.

"У них виявили численні факти розкрадання стрілецької зброї та боєприпасів, палива і ремонтних комплектів", — уточнив полковник Праута.

Окупаційних військових змусили за свій рахунок відшкодовувати збитки, що спричинило бунт серед них.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні українські захисники знищили понад 10 бойовиків "ЛНР" і "ДНР". Самі окупанти кількість офіційних втрат зменшують удвічі.