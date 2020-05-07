На Донбасі працюють снайпери ФСБ: штаб ООС оприлюднив відеодокази
На окупованих територіях Донецької та Луганської областей працюють снайпери ФСБ РФ.
Відповідне відео опубліковано на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця). Один зі снайперів застрелив українського бійця в лютому.
"Об'єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецназівцями під час вогневого ураження українських воїнів", – йдеться у повідомленні.
За даними штабу, група діяла з 26 по 28 лютого, вона пересувалася закріпленими позиціями 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу на окупованій території Луганської області.
До її складу увійшли командир групи з позивним "Сокіл", два снайпери (один із них з позивним "Макар") та оператор технічних засобів розвідки Олександр Петров (позивний "Русак"), житель Москви.
Зазначається, що снайпери саме цієї групи 27 лютого застрелили українського військовослужбовця, молодшого сержанта Володимира Федченка.
"Надалі будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів", – додали в штабі ООС.
Відео як докази російської агресії передано в Службу безпеки України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 29 лютого поховали головного сержанта ЗСУ Володимира Федченка, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.