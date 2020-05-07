На Донбасі працюють снайпери ФСБ: штаб ООС оприлюднив відеодокази

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей працюють снайпери ФСБ РФ.

Відповідне відео опубліковано на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця). Один зі снайперів застрелив українського бійця в лютому.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

"Об'єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецназівцями під час вогневого ураження українських воїнів", – йдеться у повідомленні.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

За даними штабу, група діяла з 26 по 28 лютого, вона пересувалася закріпленими позиціями 4-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу на окупованій території Луганської області.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

До її складу увійшли командир групи з позивним "Сокіл", два снайпери (один із них з позивним "Макар") та оператор технічних засобів розвідки Олександр Петров (позивний "Русак"), житель Москви.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Зазначається, що снайпери саме цієї групи 27 лютого застрелили українського військовослужбовця, молодшого сержанта Володимира Федченка.

Володимир Федченко загинув від кулі снайпера 27 лютого 93-й ОМБр / Facebook

"Надалі будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів", – додали в штабі ООС.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Відео як докази російської агресії передано в Службу безпеки України.

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Штаб ООС показав відео роботи снайперів ФСБ РФ на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 29 лютого поховали головного сержанта ЗСУ Володимира Федченка, який загинув на Донбасі від кулі снайпера.