На Донбасі працюють підпільники, - Гримчак

На окупованому Донбасі є проукраїнський протестний рух.

Про це в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповів ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак. "Час від часу ті події, які відбуваються на території Донецької та Луганської областей, говорять про те, що опір є", – зауважив він.

Відповідаючи на запитання, чи є на Донбасі "партизани", він пояснив: "На Донбасі немає лісів, де могли б ховатися партизани. Швидше, це не партизани, а підпільники".

За словами Гримчака, ці люди передавали і продовжують передавати українській стороні важливі розвідувальні дані. Проте, діяти їм вкрай складно.

"Сьогодні все набагато складніше, ніж під час Другої світової війни. Тому що є відеокамери, є мобільні телефони, є цілий комплекс заходів, як прораховувати, хто, де, коли", – пояснив він.

Гримчак додав, що протестний рух на Донбасі не може бути потужним через низку об'єктивних причин. Насамперед тому, що окупаційна "влада" придушує будь-який опір силовим шляхом. Мітинги можуть розстрілювати, а незадоволених окупаційним режимом поміщати "на підвал".

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Росією місті Антрациті на Луганщині стався бунт через затримку зарплати за березень і квітень на шахті "Комсомольська".