На Донбасі повісився терорист ''ЛНР'': з'явилися його фото

На окупованому Донбасі загинув терорист "ЛНР" Олександр Балакін.

Як повідомляє в Twitter блогер Necro Mancer, він повісився на дереві у районі селища Ведмеже (Володарськ) Луганської області.

Терорист наклав на себе руки в день Різдва, 7 січня, йому було 23 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Луганськом захисники України зловили танкіста "ЛНР".

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