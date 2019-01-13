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На Донбасі повісився терорист ''ЛНР'': з'явилися його фото

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На окупованому Донбасі загинув терорист "ЛНР" Олександр Балакін.

Як повідомляє в Twitter блогер Necro Mancer, він повісився на дереві у районі селища Ведмеже (Володарськ) Луганської області.

Терорист наклав на себе руки в день Різдва, 7 січня, йому було 23 роки.

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На Донбасі повісився терорист ''ЛНР'': з'явилися його фото
На Донбасі повісився терорист ''ЛНР'': з'явилися його фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Луганськом захисники України зловили танкіста "ЛНР".

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Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ЛНР
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