На Донбасі повісився терорист ''ЛНР'': з'явилися його фото

На окупованому Донбасі загинув терорист "ЛНР" Олександр Балакін.
Як повідомляє в Twitter блогер Necro Mancer, він повісився на дереві у районі селища Ведмеже (Володарськ) Луганської області.
Терорист наклав на себе руки в день Різдва, 7 січня, йому було 23 роки.
Балакін Олександр (Луганськ, 10/10/95) повісився 07/01/19 в районі селища Ведмеже (Володарськ) Луганської обл. https://t.co/4UoS0X9ivD # груз200 # 2ак # роа pic.twitter.com/Dg4n6bsC2O- Necro Mancer (@ 666_mancer) 12 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні під Луганськом захисники України зловили танкіста "ЛНР".
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