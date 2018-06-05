На Донбасі потрапив в аварію один з ватажків "ДНР"

На Донбасі потрапив в ДТП один з ватажків терористів "ДНР" Володимир Жога з позивним "Воха".

Як інформують "Відомості Донбасу", про це повідомили місцеві користувачі у соціальних мережах.

Жога є "командиром" незаконного збройного формування "Спарта", яким до ліквідації керував відомий терорист "Моторола".

Відзначається, що "Воха" вижив в результаті аварії, однак більш докладної інформації про його стан і самому ДТП поки що немає.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно стало відомо про загадкове зникнення головного конкурента ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.