На Донбасі потрапив в аварію один з ватажків "ДНР"

На Донбасі потрапив в ДТП один з ватажків терористів "ДНР" Володимир Жога з позивним "Воха".
Як інформують "Відомості Донбасу", про це повідомили місцеві користувачі у соціальних мережах.
Жога є "командиром" незаконного збройного формування "Спарта", яким до ліквідації керував відомий терорист "Моторола".
Відзначається, що "Воха" вижив в результаті аварії, однак більш докладної інформації про його стан і самому ДТП поки що немає.
Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно стало відомо про загадкове зникнення головного конкурента ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".