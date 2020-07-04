На Донбасі посилилися обстріли: поранений військовий ЗСУ та загинула мирна мешканка

За минулу добу, 3 липня, під ворожими обстрілами на Донбасі військовий ЗСУ отримав поранення. Українського бійця доставили в лікарню та надали допомогу.

Всього російські окупанти 20 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го і 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, йдеться у зведенні ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог вів вогонь поблизу Новотошківського, Південного, Залізного, Шуми, Оріхового, Попасної та Хутора Вільного.

Крім того, терористи вели вогонь по Зайцевому. В результаті обстрілу з мінометів загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940 року народження.

У районі відповідальності ОТГ "Схід" окупанти вели вогонь близько Авдіївки. Під час обстрілу міста одна з мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, що виникла, загорілася ще й сусідська будівля.

Також противник вів вогонь біля населених пунктів Водяне, Кам'янка, Старогнатівка та Піски.

З початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню, ведучи вогонь близько Катеринівки.. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні формування РФ 10 раз порушили режим припинення вогню та поранили одного захисника України.