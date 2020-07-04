За минулу добу, 3 липня, під ворожими обстрілами на Донбасі військовий ЗСУ отримав поранення. Українського бійця доставили в лікарню та надали допомогу.

Всього російські окупанти 20 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го і 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, йдеться у зведенні ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог вів вогонь поблизу Новотошківського, Південного, Залізного, Шуми, Оріхового, Попасної та Хутора Вільного.

Крім того, терористи вели вогонь по Зайцевому. В результаті обстрілу з мінометів загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940 року народження.

У районі відповідальності ОТГ "Схід" окупанти вели вогонь близько Авдіївки. Під час обстрілу міста одна з мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, що виникла, загорілася ще й сусідська будівля.

Також противник вів вогонь біля населених пунктів Водяне, Кам'янка, Старогнатівка та Піски.

З початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню, ведучи вогонь близько Катеринівки.. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

На Донбасі посилилися обстріли: поранений військовий ЗСУ та загинула мирна мешканка

На Донбасі посилилися обстріли: поранений військовий ЗСУ та загинула мирна мешканка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збройні формування РФ 10 раз порушили режим припинення вогню та поранили одного захисника України.