На Донбасі поранили українського воїна: деталі боїв

У п'ятницю, 27 грудня, терористи 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого був поранений український військовослужбовець.
Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС. Відзначається, що російські найманці атакували наші підрозділи з озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
4 обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
Ще 5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
поруч із Луганським – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
двічі поблизу Пісок – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.
На Донбасі поранили українського воїна
24 канал
В українському штабі наголосили, що воїни дотримуються режиму тиші і готові відповісти на будь-які підступні і провокаційні дії противника.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські найманці пішли на провокацію на Донбасі, обстрілявши 56-й мотопіхотну бригаду ЗСУ в районі Красногоровки.
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