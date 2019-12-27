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27 грудня • оновлено в 18:55
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На Донбасі поранили українського воїна: деталі боїв

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У п'ятницю, 27 грудня, терористи 9 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, в результаті чого був поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС. Відзначається, що російські найманці атакували наші підрозділи з озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

4 обстріли позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі поблизу Невельського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • два рази неподалік Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Ще 5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • в районі населеного пункту Гладосове – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • поруч із Луганським – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

  • двічі поблизу Пісок – з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем.

На Донбасі поранили українського воїна

На Донбасі поранили українського воїна

24 канал

В українському штабі наголосили, що воїни дотримуються режиму тиші і готові відповісти на будь-які підступні і провокаційні дії противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські найманці пішли на провокацію на Донбасі, обстрілявши 56-й мотопіхотну бригаду ЗСУ в районі Красногоровки.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Зная подлость нац. батов, уверен в совершаемых ими провокациях против се па ров!
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