На Донбасі поранили комбата морських піхотинців. Фото воїна

На Донбасі в результаті обстрілу терористів отримав поранення командир 137-го батальйону Вадим Римаренко та сержант цього підрозділу.

Про це 25 серпня повідомив InfoResist з посиланням на джерело в штабі ООС. Вони підірвалися в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою.

За попередніми даними, українських військових обстріляли терористи з підствольного гранатомета ГП-25.

Характер поранень – осколковий. Найбільше постраждав сержант.

У штабі ООС уточнили, що інцидент стався 25 серпня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Військовослужбовці пересувалися між взводними опорними пунктами

Воїнів оперативно доправили до лікувального закладу і надали кваліфіковану допомогу.

Журналістка Анастасія Нагорна опублікувала в Facebook фото з госпіталю, де лікується Римаренко. Поранений комбат розповів журналістці про те, як російські окупанти на Донбасі тричі порушили режим тиші.

Журналістка опублікувала фото з госпіталю, де лікується Римаренко (Facebook Анастасії Нагорної)

Комбат розповів журналістці про те, як російські окупанти на Донбасі тричі порушили режим тиші (Facebook Анастасії Нагорної)

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

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