Війська Росії на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ – штаб ООС

На Донбасі в суботу, 20 червня, внаслідок обстрілів терористів отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Загалом за добу збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook.

Російські найманці використовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Відомо, що одного із захисників України поранили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Залізне, зі стрілецької зброї.

Постраждалих, як підкреслили в штабі Операції Об'єднаних сил, оперативно доставили в лікувальні установи. Українцям надається необхідна медична допомога.

"Такі нахабні дії наші воїни без відповіді не залишили і застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.

Крім того, в околицях Павлополя, що в Донецькій області, неподалік від житлових будинків і позицій українських військовослужбовців було виявлено дві некеровані авіаційні ракети С-8. Ракети не спрацювали, вдарившись об землю.

Зазначається, що цей факт підтверджує те, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку мирного населеного пункту.

Ракети С-8 окупантів. Facebook / ООС

Ракети С-8 окупантів. Facebook / ООС

Ракети С-8 окупантів. Facebook / ООС

Деталі про обстріл Павлополя. Скріншот сторінки ООС в Facebook

В ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook

Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook

Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook

Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook

Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook

Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook

Уточнення про поранення воїна. Скріншот сторінки ООС у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 20 червня затримали колишнього воїна АТО, який хотів підірвати госпіталь у Сєвєродонецьку і залізничну станцію в смт. Рубіжне.