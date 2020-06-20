Війська Росії на Донбасі поранили двох бійців ЗСУ – штаб ООС
Бойовики 20 разів відкривали вогонь, застосовуючи в тому числі заборонену зброю
Поранення отримали двоє захисників України, їх госпіталізували
Поблизу Павлополя були виявлені дві авіаційні ракети окупантів С-8, що не вибухнули
Війна на Донбасі. Ілюстрація
На Донбасі в суботу, 20 червня, внаслідок обстрілів терористів отримали поранення двоє українських військовослужбовців.
Загалом за добу збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook.
Російські найманці використовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти і 82-х мм міномети, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Відомо, що одного із захисників України поранили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Залізне, зі стрілецької зброї.
Постраждалих, як підкреслили в штабі Операції Об'єднаних сил, оперативно доставили в лікувальні установи. Українцям надається необхідна медична допомога.
"Такі нахабні дії наші воїни без відповіді не залишили і застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", – сказано в повідомленні.
Крім того, в околицях Павлополя, що в Донецькій області, неподалік від житлових будинків і позицій українських військовослужбовців було виявлено дві некеровані авіаційні ракети С-8. Ракети не спрацювали, вдарившись об землю.
Зазначається, що цей факт підтверджує те, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку мирного населеного пункту.
Ракети С-8 окупантів. Facebook / ООС
Ракети С-8 окупантів. Facebook / ООС
Ракети С-8 окупантів. Facebook / ООС
Деталі про обстріл Павлополя. Скріншот сторінки ООС в Facebook
В ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook
Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook
Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook
Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook
Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook
Вечірнє зведення. Скріншот сторінки ООС в Facebook
Уточнення про поранення воїна. Скріншот сторінки ООС у Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області 20 червня затримали колишнього воїна АТО, який хотів підірвати госпіталь у Сєвєродонецьку і залізничну станцію в смт. Рубіжне.