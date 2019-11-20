"Підступно продовжували стріляти": окупанти поранили на Донбасі 6 українських воїнів

У середу, 20 листопада, окупанти 3 рази порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, у результаті чого були поранені 6 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Два обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Окупанти поранили 6 українських воїнів 112 Україна

Зокрема, стріляли на таких ділянках:

неподалік від Березової – з гармат БМП-1 і великокаліберних кулеметів;

біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік від Гладосового.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

"Тоді, як Україна усіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягти миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості", – відзначили в штабі ОС.

Так, українська сторона, на одній із ділянок, 20 листопада двічі просила "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 листопада російські війська атакували українські позиції біля села Сизе з неба. Одного воїна поранили.

19 листопада військові Національної гвардії України просунулися вперед у районі Горлівки на Донбасі і відвоювали важливу висоту.

20 листопада на Донбас у Станицю Луганську прибув президент Володимир Зеленський і заявив, що на всіх ділянках розведення військ не чути жодного пострілу.

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