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8 січня • оновлено в 20:02
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/ Розслідування

Випустили 42 міни: терористи поранили 2 воїнів ЗСУ на Донбасі

1.1т
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У середу, 8 січня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі і поранили двох українських воїнів.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем. Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС.

Відзначається, що районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі відкривав вогонь поблизу населеного пункту Хутір Вільний із загальною витратою 42 мін калібру 120 мм.

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На Донбасі поранили 2 воїнів ЗСУ

На Донбасі поранили 2 воїнів ЗСУ

detector.media

В українському штабі також повідомили про ситуацію на ділянках розведення військ: "На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС Україна щодня, по обидва боки дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу. На ділянках розведення №2 і №3 обстановка стабільна. Тривають заходи із дотримання режиму тиші".

У штабі додали, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні і провокаційні дії противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня на Донбасі підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями. Один із них загинув, ще троє були поранені.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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россия москва
россия москва
атошные свиньи никому не интересны.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Мало поранили укроскота
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