На Донбасі поранений воїн ЗСУ: росіяни влаштували криваві обстріли

У п'ятницю, 20 березня, російські окупанти черговий раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті поранено одного українського захисника.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС в Facebook, атака трапилася на Луганському напрямку. Так, окупанти випустили 20 мін по позиціях ООС під Кримським з міномета 120 калібру, а також відкрили вогонь в районі населеного пункту Луганське з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Евакуаційною технікою воїн був доправлений у військово-медичний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі Укрінформ

У штабі ООС підкреслили, що такі злочинні дії російських окупантів в черговий раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися чинних мирних домовленостей.

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", – запевнили захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня на Донбасі в зоні проведення ООС вбили українського військового. Захисник загинув від кулі ворожого снайпера в Луганській області.

У той же день окупанти поранили ще одного воїна ЗСУ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!