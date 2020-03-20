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20 березня • оновлено в 13:45
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На Донбасі поранений воїн ЗСУ: росіяни влаштували криваві обстріли

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У п'ятницю, 20 березня, російські окупанти черговий раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті поранено одного українського захисника.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС в Facebook, атака трапилася на Луганському напрямку. Так, окупанти випустили 20 мін по позиціях ООС під Кримським з міномета 120 калібру, а також відкрили вогонь в районі населеного пункту Луганське з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Евакуаційною технікою воїн був доправлений у військово-медичний заклад, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я пораненого задовільний", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Укрінформ

У штабі ООС підкреслили, що такі злочинні дії російських окупантів в черговий раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися чинних мирних домовленостей.

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", – запевнили захисники України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
если Россия действительно нападет на Украину, то никаких десантов высаживать не придется - пересекай границу в районе Харькова, выходи на оперативный простор, и езжай без проблем по дорогам общего пользования до самого Киева... через сутки вся левоборежная Украина будет в котле, в тылу российской армии... впрочем можно и десант высадить под Одессой...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Если российские войска на Донбассе, почему украина не объявляет в о й н у?
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Розслідування

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