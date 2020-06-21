На Донбасі поранений боєць ЗСУ: війська Росії застосували заборонену зброю

Один український військовослужбовець отримав поранення в результаті боїв на Донбасі в неділю, 21 червня.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, з початку доби російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені міномети, а також гранатомети, БМП-1, протитанкові ракетні комплекси, кулемети і стрілецьку зброю.

Бої пройшли в районі населених пунктів Залізне, Шуми, Кримське, Авдіївка та Старогнатівка. Але на трьох ділянках розведення сил і засобів режим тиші дотримувався.

Карта ООС за 21 червня (джерело фото - Міністерство оборони)

"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу", – відзначається у звіті.

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу, 20 червня, озброєні формування РФ 28 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських захисників отримали поранення.