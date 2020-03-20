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20 березня • оновлено в 21:25
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Терористи на Донбасі поранили трьох бійців ЗСУ: деталі кривавої провокації

1.4т
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У результаті обстрілу терористів в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 20 березня, три українських захисники отримали поранення.

Всього "Л/ДНР" вісім разів порушили режим припинення вогню за добу. Про це поінформувала пресслужба ООС на сторінці у Facebook.

Бойовики обстріляли українські позиції гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

korrespondent.net

Карта ООС

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь неподалік Мар'їнки, поруч із Новотроїцьким і Широкино.

Також штаб ООС зафіксував обстріли поблизу Кримського, Луганського, в районі н.п. Хутір Вольний, Новгородське і Новотошківське.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас Новини Донбасу ООС Новини ДНР Новини ЛНР
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
еже немножко и до героев дотянули бы
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ни один украинский каратель не должен уйти с Донбасса своими ногами!
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Гусь Петр
Гусь Петр
Каждый день раненые, такими темпами скоро некому будет защищать Украину. Вот обрадуюсь когда Зелю на эшафот отправят
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Гусь Петр, а Зеля при чём? Он АТО не начинал...
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Розслідування

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