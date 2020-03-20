Терористи на Донбасі поранили трьох бійців ЗСУ: деталі кривавої провокації

У результаті обстрілу терористів в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 20 березня, три українських захисники отримали поранення.

Всього "Л/ДНР" вісім разів порушили режим припинення вогню за добу. Про це поінформувала пресслужба ООС на сторінці у Facebook.

Бойовики обстріляли українські позиції гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

Обстріли в ООС korrespondent.net

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь неподалік Мар'їнки, поруч із Новотроїцьким і Широкино.

Також штаб ООС зафіксував обстріли поблизу Кримського, Луганського, в районі н.п. Хутір Вольний, Новгородське і Новотошківське.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 березня на Донбасі в зоні проведення ООС вбили українського військового. Захисник загинув від кулі ворожого снайпера в Луганській області.

Того ж дня окупанти поранили ще одного воїна ЗСУ.

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