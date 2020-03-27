На Донбасі поранені російські найманці: деталі боїв

Російські терористи 26 березня влаштували провокаційний обстріл позицій Об'єднаних сил і отримали відповідь. В результаті поранено двоє окупантів.

Про це повідомляється в актуальному зведенні, опублікованому на сайті Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Наші мужні захисники відкривали адекватний вогонь на провокаційні обстріли окупантів. За наявною інформацією, за минулу добу в результаті рішучих дій наших підрозділів, двоє російських найманців зі складу 1 АК російських окупаційних військ були поранені", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі "Подробиці"

Але, незважаючи на це, 27 березня збройні формування Російської Федерації продовжили обстріли і тричі порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку.

Вранці противник випустив шість мін 82 калібру, а також використовував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу позицій українських військових поблизу Талаківки.

Також з 82 мм міномета, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл наших позицій в районі Павлополя.

Крім того, російські окупанти відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Пісків, при цьому використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. За даними Міноборони, бойових втрат в результаті обстрілів противника у лавах українських захисників немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 березня російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. На щастя, в результаті атаки ніхто з українських захисників не загинув і не зазнав поранення.

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