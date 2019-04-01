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На Донбасі помітили небезпечну зброю з РФ: фотофакт

1.7тЧитати матеріал російською

Терористи "ДНР" показали російський самохідний ракетний комплекс наземного базування "Панцир-С1", призначений для атак повітряних, наземних і наводних цілей.

Підтверджуючими знімками поділився в Twitter користувач Askai. Ймовірне місце зйомки – околиці селища Стіжківське Донецької області. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За інформацією автора, фото були зроблені в 2014-2015 році, проте даних про те, що їх вивезли за межі "республік", немає.

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На Донбасі помітили небезпечну зброю з РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

На Донбасі помітили небезпечну зброю з РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

На Донбасі помітили небезпечну зброю з РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

На Донбасі помітили небезпечну зброю з РФ: фотофакт

twitter.com/askai707

"Панцир-С1" був прийнятий на озброєння російських ЗС у 2012 році. Комплекс призначений для захисту малорозмірних об'єктів від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Крім того комплекс здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями, а також живою силою супротивника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР і артилерійські установки.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хлы настолько туры,что сейчас начнут верещать про ихтамнетов)Ну как про видео с едущим Буком,которое оказалось фейком.Хлам правда не нужна,им нужна Вiра.....и армия с мовой.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
панцырь хуянцырь, пора "Ольху" опробовать...
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2 з 3 відповідей | показати всі
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Нагульнов Макар, Хуйло новую сказку какцапам рассказал, а мультик где... Пригнись а то ракета с вечным двигателем по макитре попадет, и папаха слетит.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Нагульнов Макар, Кацапорылых и боярышник нехило бодрит.
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