На Донбасі помітили небезпечну зброю з РФ: фотофакт

Терористи "ДНР" показали російський самохідний ракетний комплекс наземного базування "Панцир-С1", призначений для атак повітряних, наземних і наводних цілей.

Підтверджуючими знімками поділився в Twitter користувач Askai. Ймовірне місце зйомки – околиці селища Стіжківське Донецької області. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За інформацією автора, фото були зроблені в 2014-2015 році, проте даних про те, що їх вивезли за межі "республік", немає.

twitter.com/askai707

twitter.com/askai707

twitter.com/askai707

twitter.com/askai707

"Панцир-С1" був прийнятий на озброєння російських ЗС у 2012 році. Комплекс призначений для захисту малорозмірних об'єктів від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Крім того комплекс здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями, а також живою силою супротивника.

Бойовики "ДНР" на тлі ЗРПК "Панцир-С1". Очікувана місце зйомки - південніше від селища Стіжківське, 48.107837, 38.451277. Фото знято, ймовірно, в період 11.2014-02.2015. pic.twitter.com/ILh99pE7E4 - Askai (@ askai707) 1 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські воїни отримали 420 одиниць новітнього озброєння, серед якого танки, БТР і артилерійські установки.

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