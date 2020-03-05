На Донбасі помітили масове скупчення "Градів" і танків терористів

У порушення Мінських домовленостей російські терористи стягнули на Донбас важке озброєння, серед якого – РСЗВ "Град", танки і гаубиці.

Цю інформацію підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема, 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував:

20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля населеного пункту Краснолуцький;

сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ;

сім реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на території об'єкту на північний захід від населеного пункту Садовий.

РСЗВ "Град" "Антикор"

Крім того, 3 березня патруль СММ ОБСЄ зафіксував шість реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), які рухалися в південному напрямку дорогою на південний захід від населеного пункту Іванівка Луганської області. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

"Також 2 березня БПЛА малого радіусу дії зафіксував 11 танків (Т-64Б/Т-64БМ – вісім одиниць, Т-72 – три одиниці), 10 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д- 30 "Лягушка", 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, а 3 березня патруль Місії зафіксував два танки (Т-72) на полігоні біля населеного пункту Круглик. Зазначене озброєння було розміщене по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання" , – йдеться у зведенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російські окупанти на Донбасі повернулися до цинічної тактики обстрілів позицій Об'єднаних сил. За даними ГУР, вони розміщують свою артилерію в житлових кварталах.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що угруповання ЗС РФ уздовж державного кордону України на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей і Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!