На Донбасі померла терористка з батальйону "Гіві". Фото

Вікторія Довгань Розслідування 13:14, 2.09.2020 Оновлено: 13:14, 2.09.2020

На тимчасово окупованій території Донецької області померла терористка Ольга Ярославцева. Вона була медсестрою в батальйоні "Сомалі" ліквідованого ватажка окупантів Михайла Толстих ("Гіві").

Причиною загибелі злочинниці став суїцид, написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Ярославцева була членкинею бандформування "Сомалі"
Telegram-канал Анатолія Штефана
Терористка "ДНР" Ярославцева наклала на себе руки
Telegram-канал Анатолія Штефана

"200 бригада. 25-26.08.2020 Ольга Ярославцева пішла на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Попередньо суїцид", – написав він.

Також відомо, що Ярославцева була внесена в базу на сайті "Миротворець". В її досьє міститься інформація про те, що 38-річна терористка була родом з Донецька, вона була близькою подругою бойовика Гасанова.

Повідомлення про смерть терористки "ДНР" в соцмережі
Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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