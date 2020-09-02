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На Донбасі померла терористка з батальйону "Гіві". Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
2,9 т.
На Донбасі наклала на себе руки терористка Ольга Ярославцева

На Донбасі наклала на себе руки терористка Ольга Ярославцева.

На тимчасово окупованій території Донецької області померла терористка Ольга Ярославцева. Вона була медсестрою в батальйоні "Сомалі" ліквідованого ватажка окупантів Михайла Толстих ("Гіві").

Причиною загибелі злочинниці став суїцид, написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Ярославцева була членкинею бандформування "Сомалі"

Ярославцева була членкинею бандформування "Сомалі" Telegram-канал Анатолія Штефана

Терористка "ДНР" Ярославцева наклала на себе руки

Терористка "ДНР" Ярославцева наклала на себе руки Telegram-канал Анатолія Штефана

"200 бригада. 25-26.08.2020 Ольга Ярославцева пішла на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Попередньо суїцид", – написав він.

Також відомо, що Ярославцева була внесена в базу на сайті "Миротворець". В її досьє міститься інформація про те, що 38-річна терористка була родом з Донецька, вона була близькою подругою бойовика Гасанова.

Повідомлення про смерть терористки "ДНР" в соцмережі

Повідомлення про смерть терористки "ДНР" в соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Анатолій Штефан

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УкраїнаДонецькРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіДНРЗбройні сили УкраїниАнатолій ШтефанМихайло Толстих (Гіві)
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  2. Розслідування