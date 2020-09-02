На Донбасі померла терористка з батальйону "Гіві". Фото

На Донбасі наклала на себе руки терористка Ольга Ярославцева.

На тимчасово окупованій території Донецької області померла терористка Ольга Ярославцева. Вона була медсестрою в батальйоні "Сомалі" ліквідованого ватажка окупантів Михайла Толстих ("Гіві").

Причиною загибелі злочинниці став суїцид, написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Ярославцева була членкинею бандформування "Сомалі" Telegram-канал Анатолія Штефана

Терористка "ДНР" Ярославцева наклала на себе руки Telegram-канал Анатолія Штефана

"200 бригада. 25-26.08.2020 Ольга Ярославцева пішла на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Попередньо суїцид", – написав він.

Також відомо, що Ярославцева була внесена в базу на сайті "Миротворець". В її досьє міститься інформація про те, що 38-річна терористка була родом з Донецька, вона була близькою подругою бойовика Гасанова.

Повідомлення про смерть терористки "ДНР" в соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці серпня на Донбасі помер 45-річний терорист "ДНР" Руслан "Беркут" Сааков, який входив в коло спілкування ліквідованого ватажка бойовиків Михайла Толстих "Гіві".

Також в серпні помер 49-річний російський терорист Володимир Калига ("Колима"). Він воював проти України в складі бандформування "Спарта", яким керував ліквідований окупант Арсен Павлов ("Моторола").

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram