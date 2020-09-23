На Донбасі помер терорист "ЛНР" з бази "Миротворець". Фото

На тимчасово окупованій території Донбасу 22 вересня помер терорист "ЛНР" Віталій Ігнатов. Він не тільки брав участь у війні проти України, а й займався організацією псевдореферендуму в 2014 році.

Про смерть окупанта написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він також уточнив, що за злочинну діяльність Ігнатов був внесений в базу сайту "Миротворець".

"200 бригада. 22.09.2020 Віталій Ігнатов пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Операція самоліквідація", – зазначив захисник.

Згідно з інформацією в досьє на 43-річного найманця, він жив в селі Райгородка Новоайдарського району, Луганської області. Крім ведення бойових дій проти армії України, терорист також займався пропагандистською діяльністю в інтересах Росії, входив у "Союз "добровольців" Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня в районі окупованого Росією Красного Луча Луганської області під час розборок були розстріляні "прикордонники МДБ ЛНР" Ігор Доценко і Сергій Криничний.