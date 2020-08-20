На Донбасі помер терорист "ДНР", наближений до "Гіві". Фото

На Донбасі помер 45-річний терорист "ДНР" Руслан "Беркут" Сааков, який входив в коло спілкування ліквідованого ватажка бойовиків Михайла Толстих "Гіві".

Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він уточнив, що окупант був внесений в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

"200 бригада. 19.08.2020 Руслан "Беркут" Сааков пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Небойовий. Обставини вимагають уточнення, імовірно самоліквідація", – розповів захисник України.

Бойовик Сааков з російською пропагандисткою Telegram-канал Анатолія Штефана

У досьє Саакова зазначено, що він проживав в селищі Степове Амвросіївського району Донецької області, однак народився в Ростовській області Росії.

Також відомо, що найманець брав участь у військових діях проти української армії в Успенці, на Саур-Могилі в 2014 році, в боях за Слов'янськ, Іловайськ, ДАП і Дебальцеве.

Він був членом "військової міліції ДНР", входив до складу окремого комендантського полку 1 АК ПВО ВС РФ (в/ч 08816) у званні "підполковник". Також терорист займав посаду "помічника військового коменданта" Амвросіївки.

Повідомлення про смерть терориста "Беркута" Telegram-канал Анатолія Штефана

Сторінка Саакова в соцмережі Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня терористи "ЛНР" звинуватили ЗСУ в снайперському обстрілі біля Логвинового, в результаті якого нібито загинув один найманець окупантів.

Так зване представництво ЛНР в СЦКК тоді заявило, що очікує від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ "належної реакції".

Однак в штабі ООС спростували цей фейк, зазначивши, що ЗСУ повністю дотримуються режиму тиші.

Пізніше в мережі з'явилися фото терориста "ЛНР", який був убитий своїми ж товаришами за службою в районі тимчасово окупованого населеного пункту Логвинове.

Ним виявився 27-річний Владислав Мотузов "Ара" з тимчасово окупованих Ровеньків Луганської області.

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