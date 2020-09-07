На Донбасі помер 27-річний найманець Росії. Фото терориста
На Донбасі 6 вересня помер терорист незаконних збройних формувань Андрій Білик.
Про смерть найманця повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він написав, що обставини гибелі вимагають уточнення.
"06.09.2020 Андрій пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", – сказано в пості Штефана.
За інформацією офіцера ЗСУ, Білик проживав у Горлівці Донецької області.
Терорист мав кілька сторінок у соціальній мережі. На одній із них він вказав, що народився 10 травня 1993 року.
В одному з повідомлень в забороненій в Україні соціальній мережі він писав, що виріс без батьків й активно займався спортом. Хлопець розповідав, що служить в армії і планує йти в МНС окупантів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Офісу генерального прокурора, на стороні незаконних збройних формувань на Донбасі воюють найманці з більш ніж 30 країн.