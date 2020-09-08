На Донбасі помер 27-річний найманець Росії. Фото терориста

На Донбасі 6 вересня помер терорист незаконних збройних формувань Андрій Білик.

Про смерть найманця повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер Збройних сил України, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він написав, що обставини гибелі вимагають уточнення.

"06.09.2020 Андрій пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", – сказано в пості Штефана.

Андрій Білик. Telegram-канал Анатолія Штірліца

За інформацією офіцера ЗСУ, Білик проживав у Горлівці Донецької області.

Терорист мав кілька сторінок у соціальній мережі. На одній із них він вказав, що народився 10 травня 1993 року.

Акаунти у соцмережі. Telegram-канал Анатолія Штірліца

В одному з повідомлень в забороненій в Україні соціальній мережі він писав, що виріс без батьків й активно займався спортом. Хлопець розповідав, що служить в армії і планує йти в МНС окупантів.

Пост найманця. Telegram-канал Анатолія Штірліца

Повідомлення про смерть хлопця. Telegram-канал Анатолія Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Офісу генерального прокурора, на стороні незаконних збройних формувань на Донбасі воюють найманці з більш ніж 30 країн.

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