На Донбасі помер найманець з Росії. Фото

Вікторія Довгань Розслідування 13:55, 11.09.2020 Оновлено: 14:21, 11.09.2020

На тимчасово окупованій території Донбасу помер терорист 60-річний Михайло Батура ("Мінськ"), який приїхав на війну з Алтайського краю (Росія).

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що бойовика було внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Досьє терориста Батури.
Telegram-канал Анатолія Штефана
Терорист Михайло Батура ("Мінськ").
Telegram-канал Анатолія Штефана

"200 бригада. 10 вересня 2020 року Михайло "Мінськ" Батура пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Помер", – написав захисник України.

Відомо, що Батура брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі з вересня 2014-го по листопад 2015 року в складі батальйону терористів "Вікінг". Також найманець перебував у "Союзі добровольців Донбасу".

Бойовик служив у батальйоні окупантів "Вікінг".
Telegram-канал Анатолія Штефана
Повідомлення про смерть "Мінська" в пабліку окупантів.
Telegram-канал Анатолія Штефана

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