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На Донбасі помер найманець з Росії. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
4,0 т.
На Донбасі помер терорист Михайло Батура (Мінськ)

На тимчасово окупованій території Донбасу помер терорист 60-річний Михайло Батура ("Мінськ"), який приїхав на війну з Алтайського краю (Росія).

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що бойовика було внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Досьє терориста Батури.
Терорист Михайло Батура ("Мінськ").

"200 бригада. 10 вересня 2020 року Михайло "Мінськ" Батура пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Помер", – написав захисник України.

Відомо, що Батура брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі з вересня 2014-го по листопад 2015 року в складі батальйону терористів "Вікінг". Також найманець перебував у "Союзі добровольців Донбасу".

Бойовик служив у батальйоні окупантів "Вікінг".
Повідомлення про смерть "Мінська" в пабліку окупантів.

Терорист Михаил Батура

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаВійна на Донбасітерористи "ДНР"Анатолій Штефан
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