На Донбасі помер найманець з Росії. Фото

На тимчасово окупованій території Донбасу помер терорист – 60-річний Михайло Батура ("Мінськ"), який приїхав на війну з Алтайського краю (Росія).

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), зазначивши, що бойовика було внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

"200 бригада. 10 вересня 2020 року Михайло "Мінськ" Батура пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Помер", – написав захисник України.

Відомо, що Батура брав участь у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі з вересня 2014-го по листопад 2015 року в складі батальйону терористів "Вікінг". Також найманець перебував у "Союзі добровольців Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 вересня на Донбасі помер 27-річний російський терорист Андрій Білик, який проживав у тимчасово окупованій Горлівці.

Також стало відомо, що в Росії раптово померла дружина ексватажка терористів "ЛНР" Ігоря Плотницького – Лариса. Її не стало на початку серпня.

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