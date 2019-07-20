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На Донбасі почалося "хлібне перемир'я": що це означає

2.4т Читати матеріал російською

У неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що на виконання рішення, ухваленого в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС в Донецькій і Луганській областях встановлюється "режим тиші", який передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

ЗСУ

ЗСУ

"У той же час зазначаємо, що підрозділи Об'єднаних сил будуть адекватно відповідати на ворожі обстріли в разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню і здійснення ними збройних провокацій і обстрілів наших позицій, або мирних населених пунктів. Відповідно до чинного законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території", – пояснили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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