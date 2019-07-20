На Донбасі почалося "хлібне перемир'я": що це означає

У неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook. Відзначається, що на виконання рішення, ухваленого в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС в Донецькій і Луганській областях встановлюється "режим тиші", який передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

ЗСУ

"У той же час зазначаємо, що підрозділи Об'єднаних сил будуть адекватно відповідати на ворожі обстріли в разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню і здійснення ними збройних провокацій і обстрілів наших позицій, або мирних населених пунктів. Відповідно до чинного законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території", – пояснили в ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У четвер, 18 липня, в Мінську на переговорах сторони домовилися про обмін полоненими за схемою 208 на 69.

"Хлібне" перемир'я передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим".

За кілька годин до початку "хлібного" перемир'я терористи "ЛНР" заявили, що в результаті артилерійського удару по окупованому Первомайську (Луганська область) в суботу, 20 липня, загинула одна жінка.

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