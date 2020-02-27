На Донбасі почалися криваві бої, у ЗСУ втрати

Один український воїн був поранений, один отримав бойове ураження в результаті зіткнень на Донбасі 26 лютого.

Також один український вояк загинув в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

два рази поруч з Мар'їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 хв і зробив 12 пострілів з станкового протитанкового гранатомета;

тричі поблизу Павлополю і один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстрілу по наших позиціях, а саме:

поруч з Оріховим – з 120-мм міномета, з станкового протитанкового гранатомета – 25 пострілів;

за межами дільниці розведення в районі населеного пункту Золоте-4 – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

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