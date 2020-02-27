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27 лютого • оновлено в 08:01
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/ Розслідування

На Донбасі почалися криваві бої, у ЗСУ втрати

6.2т
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Один український воїн був поранений, один отримав бойове ураження в результаті зіткнень на Донбасі 26 лютого.

Також один український вояк загинув в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

Всього за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 раз порушили режим припинення вогню.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • два рази поруч з Мар'їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 хв і зробив 12 пострілів з станкового протитанкового гранатомета;

  • тричі поблизу Павлополю і один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

На Донбасі почалися криваві бої, у ЗСУ втрати

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстрілу по наших позиціях, а саме:

  • поруч з Оріховим – з 120-мм міномета, з станкового протитанкового гранатомета – 25 пострілів;

  • за межами дільниці розведення в районі населеного пункту Золоте-4 – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого на Донбасі трагічно загинув воїн Збройних сил України Дмитро Гринь. Він підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Раньше были: "боевая травма" и "боевое повреждение". Теперь появилось "боевое поражение". Xoxлы не могут прожить ни дня, чтобы не повеселить "весь мир" каким-нибудь xoxлo-бредом.
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2
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Боевое поражение -- это как?
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1
0
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сбежал
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1
0
Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Может это они так от боеприпасов избавляются российских перед сливом ? А что, про гумконвои уже давно не слышно. Как же там люди выживают без российского печенья столько времени ? И может пора Украине уже помочь своим гражданам, а не поступать как в Новых Санжарах ?
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0
2
Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Украина: один - в поле не воин !, Украине пора пойти утопиться в пруду.
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2
0

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