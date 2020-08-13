На Донбасі підірвалися воїни ЗСУ: є загиблий і поранений

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 13 серпня на невідомому вибуховому пристрої підірвалися воїни ЗСУ, які відхилилися від встановленого маршруту.

У результаті один захисник загинув на місці, а ще один зазнав поранення, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Пораненого воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому нададуть необхідну медичну допомогу. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

Також командування Об'єднаних сил та командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: