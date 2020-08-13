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На Донбасі підірвалися воїни ЗСУ: є загиблий і поранений

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
7,0 т.

  • В зоні ООС на Донбасі двоє воїнів ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

  • У результаті один захисник загинув, а інший отримав поранення

  • Причиною трагедії стало відхилення військових від маршруту слідування

На Донбасі підірвалися воїни ЗСУ: є загиблий і поранений

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 13 серпня на невідомому вибуховому пристрої підірвалися воїни ЗСУ, які відхилилися від встановленого маршруту.

У результаті один захисник загинув на місці, а ще один зазнав поранення, повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Пораненого воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому нададуть необхідну медичну допомогу. На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

Також командування Об'єднаних сил та командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловило глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на ДонбасіЗбройні сили України
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